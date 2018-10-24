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На Урале школьнику поставили «двойку» за невозможность посмотреть фильм

Общество

Неудовлетворительную отметку уже аннулировали

Екатеринбург, 24 октября 2018, 20:12 — REGNUM  В Екатеринбурге ученик одной из школ получил неудовлетворительную оценку после того, как не смог посмотреть фильм, находившийся в платном доступе. Просмотр фильма «Движение вверх» был одним из заданий к уроку по физкультуре.

Инцидент произошёл в школе №53. Пятому классу было задание — посмотреть к 22 октября спортивный фильм «Движение вверх». По нему планировалась письменная работа. Однако компьютера у него нет, и вообще он живёт без матери, плюс сам по себе необщительный. Эти причины помешали ему посмотреть заданный фильм.

В итоге физрук поставил ему «двойку». Казалось бы, обычное дело за не выполненное домашнее задание. Но на защиту ребёнка-сироты встали родители учащихся, а затем инцидент стал достоянием общественности.

В итоге неудовлетворительную отметку ребёнку отменили. А поставившему её молодому педагогу объявили замечание.

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Общее образование
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