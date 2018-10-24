Москва стоит в пробках, водителей призвали пересесть на городской транспорт

Москва, , 19:43 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы вечером 24 октября достигли максимальных десяти баллов из-за дождя, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено практически на всём протяжении Бульварного кольца и Третьем транспортном кольце, а также на значительной части МКАД.

Центр организации дорожного движения Москвы обратился к автомобилистам с призывом не садиться за руль и для поездок по центральной части города воспользоваться общественным транспортом.

Согласно прогнозу, к 22:00 заторы на столичных дорогах должны снизиться до 4 баллов.

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