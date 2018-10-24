Среда, 24 Октября 2018 года
20:33:58 МСК

Москва стоит в пробках, водителей призвали пересесть на городской транспорт

Общество

Пробки на дорогах столицы достигли 10 баллов

Москва, 24 октября 2018, 19:43 — REGNUM  Пробки на дорогах Москвы вечером 24 октября достигли максимальных десяти баллов из-за дождя, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение затруднено практически на всём протяжении Бульварного кольца и Третьем транспортном кольце, а также на значительной части МКАД.

Центр организации дорожного движения Москвы обратился к автомобилистам с призывом не садиться за руль и для поездок по центральной части города воспользоваться общественным транспортом.

Согласно прогнозу, к 22:00 заторы на столичных дорогах должны снизиться до 4 баллов.

Читайте также: Синоптики советуют автолюбителям Москвы не спешить «переобуваться»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автотранспортные проблемы Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить