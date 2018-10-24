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СКР проверяет факт отказа в госпитализации гниющей заживо пермячки

Общество

Поводом стали сообщения в СМИ

Кизел, Пермский край, 24 октября 2018, 19:27 — REGNUM  Следственный комитет проверяет факт отказа в госпитализации 70-летней жительницы пермского города Кизела, которая из-за трофических язв на ногах фактически гниёт заживо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

Поводом для проверки стали сообщения в интернет-изданиях, уточнили в ведомстве. Сейчас идёт доследственная проверка. По её итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, женщина снимает комнату в общежитии, ежемесячно отдаёт за аренду четыре тысячи рублей — половину своей пенсии. Сейчас она фактически гниёт заживо. Помещение общежития заполнил трупный запах.

На помощь женщине бросились общественники, журналисты и депутаты. Также факт произошедшего проверяет краевой минздрав.

Читайте ранее в этом сюжете: О ситуации с заживо гниющей пермячкой проинформирован глава СКР

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