СКР проверяет факт отказа в госпитализации гниющей заживо пермячки

Кизел, Пермский край, , 19:27 — REGNUM Следственный комитет проверяет факт отказа в госпитализации 70-летней жительницы пермского города Кизела, которая из-за трофических язв на ногах фактически гниёт заживо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении СКР.

Поводом для проверки стали сообщения в интернет-изданиях, уточнили в ведомстве. Сейчас идёт доследственная проверка. По её итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, женщина снимает комнату в общежитии, ежемесячно отдаёт за аренду четыре тысячи рублей — половину своей пенсии. Сейчас она фактически гниёт заживо. Помещение общежития заполнил трупный запах.

На помощь женщине бросились общественники, журналисты и депутаты. Также факт произошедшего проверяет краевой минздрав.

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