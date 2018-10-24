Среда, 24 Октября 2018 года
18:50:47 МСК

В Саратове не согласны с тем, что город является самым пьющим в России

Общество

Обнародованный ранее рейтинг необъективен

В Саратове не согласны с тем, что город является самым пьющим в России
Марк Шагал. Пьяница. 1912

Саратов, 24 октября 2018, 18:25 — REGNUM  Мэр Саратова Михаил Исаев не согласился с исследованием маркетологов, которые утверждают, что Саратов является самым пьющим городом в России. Об этом Исаев заявил журналистам сегодня, 24 октября.

Исаев считает, что маркетологи в своих исследованиях придумывают замеры и сами закладывают показатели. В связи с этим доверять таким исследованиям не стоит.

«У нас нормальный город, нормальная молодежь, нормальное студенчество», — подчеркнул градоначальник.

Напомним, агентство ZoomMarket заявило, что Саратов якобы возглавляет рейтинг самых пьющих городов России. Социологи агентства утверждают, что провели 3250 личных интервью с жителями 25 российских городов, участники ответили на вопросы «Как часто вы употребляете алкоголь?» и «Сегодня вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Однако с этим рейтингом многие не согласились. Так, другие социологи отмечают, что множество замеров показывает, что самые пьющие регионы — это Чукотский автономный округ, Магаданская область, Камчатка, Нижегородская область, Сахалин, Тамбовская область и Якутия.

Что касается Саратова, то он находится в середине рейтинга пьющих регионов, рядом с Москвой и Санкт-Петербургом.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкоголизм и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить