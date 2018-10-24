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Пробки в Москве достигли девяти баллов

Общество

Движение транспорта в столице серьёзно затруднено из-за дождя

Москва, 24 октября 2018, 18:17 — REGNUM  Пробки на дорогах Москвы из-за дождя вечером 24 октября достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Как следует из интерактивной карты, движение затруднено практически на всём протяжении Бульварного кольца.

Пробки наблюдаются на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД по внешней стороне, а также на северо-западе, западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье ожидается падение атмосферного давления и «полчища дождевых туч».

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Автотранспортные проблемы Москвы
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