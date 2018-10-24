Пробки в Москве достигли девяти баллов

Москва, , 18:17 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы из-за дождя вечером 24 октября достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Как следует из интерактивной карты, движение затруднено практически на всём протяжении Бульварного кольца.

Пробки наблюдаются на северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД по внешней стороне, а также на северо-западе, западе и юго-востоке по внутренней стороне магистрали.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили, что в Москве и Подмосковье ожидается падение атмосферного давления и «полчища дождевых туч».

Читайте также: Синоптики советуют автолюбителям Москвы не спешить «переобуваться»

Читайте ранее в этом сюжете: На жителей Москвы надвигаются «полчища» дождевых туч