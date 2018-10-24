Netflix отвергла обвинения в манипулировании чернокожей аудиторией

Нью-Йорк, США, , 18:04 — REGNUM Netflix отвергла обвинения в том, что она использует личные данные подписчиков для таргетинговой рекламы на потоковом сервисе и манипулирует чернокожими зрителями. Об этом 23 октября сообщил портал IndieWire.

Компания заявила, что у неё нет технической возможности для определения пола, а также расовой или этнической принадлежности, поскольку при регистрации она не просит подписчиков указывать эту информацию. Потоковый сервис сообщил, что для таргетинга используется алгоритм, в основе которого лежат предпочтения подписчиков, которые они демонстрировали в прошлом.

Читайте также: В США на Хэллоуине заработают около $9 млрд

Напомним, ранее автор изданий Washington Post, Buzzfeed и Rolling Stone Стэйша Л. Браун обратилась в Twitter с вопросом ко всем представителям черной расы. Она опубликовала скриншоты с рекламой фильмов и шоу, на которых были запечатлены чернокожие актеры.

Браун указала на то, что в обозначенных фильмах этим актёрам было выделено очень мало экранного времени, однако Netflix показывал ей именно такие рекламные баннеры. С аналогичными сообщениями выступили другие известные фигуры.