На Урале суд подтвердил приговор учительнице из Златоуста

Златоуст, Челябинская область, , 17:54 — REGNUM Челябинский областной суд подтвердил обвинительный приговор педагогу из Златоуста Татьяне П. Приговор — два года условно — вступил в законную силу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своей апелляции осуждённая и её адвокат требовали отмены приговора и полного оправдания. Рассмотрение жалобы состоялось 24 октября. Добиться желаемого им не удалось.

Напомним, Татьяна П. была осуждена 21 августа. Её обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью ученицы первого класса. Якобы она применяла к детям психологическое и физическое насилие, унижала их, причиняла им нравственные страдания. У одной из учениц на этой почве будто бы возникло психическое расстройство.

Скандал возник ещё в 2015 году. Но тогда прокуратура провела проверку и установила, что вины за педагогом нет, уголовное дело было прекращено. Также на её защиту встала часть родителей. Позднее уголовное дело возбудили снова, и в этот раз оно закончилось обвинительным приговором. Но и тогда родители учащихся и выпускники её защищали. Сама она также не признала вины.

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