В Ярославской области началось строительство мусоросортировочной станции

Ярославль, , 16:56 — REGNUM 24 октября ход процесса проинспектировали сотрудники областного департамента охраны окружающей среды и природопользования, которые выехали на объект с представителями ярославского отделения ОНФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Долгое время судьба полигона и обеспечение его экологической безопасности вызывали много вопросов у местных жителей.

«В течение восьми лет будет проведена поэтапная модернизация объекта. В результате полигон будет соответствовать современным требованиям и станет полностью экологически безопасен», — сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.

Работа организована в рамках концессионного соглашения между ООО «Хартия» и администрацией Угличского муниципального района.

Специалисты и общественники оценили выполненные работы. На полигоне уже проведены мероприятия по предотвращению загрязнения водных объектов, проектные и изыскательские работы, по контуру территории сделана дорога. Укреплена обваловка обводной канавы с южной стороны, установлено насосное оборудование для перекачки избытков воды на тело полигона. Закуплены необходимые материалы.

«Особенно важно, что в рамках модернизации полигона предусмотрено и частично уже проведено обустройство пруда-испарителя. Также запланированы строительство очистных сооружений и монтаж дренажной системы», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ярославской области Анатолий Упадышев.

Сейчас на полигоне началось строительство полуавтоматического сортировочного комплекса мощностью 40 тысяч тонн в год. Его работа позволит отбирать для переработки полезные фракции: черный и цветные металлы, стекло, картон, бумагу, пленку. Это даст возможность значительно сократить объем захораниваемых отходов.

Как пояснил представитель «Хартии», ведутся строительство ангара для сортировочной линии и формирование разворотной площадки. Началась подготовка к установке сортировочной линии. Используется уникальное российское оборудование, адаптированное специально под угличский полигон.

Строительство мусоросортировочного комплекса планируется завершить до конца года.