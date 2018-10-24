Кения открыла новые рейсы в Европу и страны Ближнего Востока

Найроби, , 19:43 — REGNUM Правительство Кении объявило о подписании соглашений с международными авиакомпаниями об учреждении новых авиалиний из европейских и арабских стран.

Об этом министр туризма Кении Наджиб Балала сообщил во время торжественного открытия Международного туристического конгресса Skal World Congress в кенийском городе Момбаса.

По информации новостного издания VOA Swahili, Наджиб Балала официально открыл конгресс, объявив о том, что Кения стала теперь открыта для еще большего количества международных авиакомпаний, которые смогут совершать прямые авиарейсы в Момбасу.

Министр добавил, что стали возможными прямые поездки в Кению из таких городов, как Доха, Брюссель, Амстердам, а в 2019 году к данному списку добавиться и Лондон.

Министр Балала отметил также об установленных ограничениях на поездки во многие страны мира в связи с существующими угрозами совершения террористических актов, которые стали препятствием для реализации многих проектов в Кении.