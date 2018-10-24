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Кения открыла новые рейсы в Европу и страны Ближнего Востока

Общество

На конгрессе Skal World Congress министр туризма Наджиб Балала объявил об учреждении новых авиапутей из Катара, Бельгии и Нидерландов до Кении

Найроби, 24 октября 2018, 19:43 — REGNUM  Правительство Кении объявило о подписании соглашений с международными авиакомпаниями об учреждении новых авиалиний из европейских и арабских стран.

Об этом министр туризма Кении Наджиб Балала сообщил во время торжественного открытия Международного туристического конгресса Skal World Congress в кенийском городе Момбаса.

По информации новостного издания VOA Swahili, Наджиб Балала официально открыл конгресс, объявив о том, что Кения стала теперь открыта для еще большего количества международных авиакомпаний, которые смогут совершать прямые авиарейсы в Момбасу.

Министр добавил, что стали возможными прямые поездки в Кению из таких городов, как Доха, Брюссель, Амстердам, а в 2019 году к данному списку добавиться и Лондон.

Министр Балала отметил также об установленных ограничениях на поездки во многие страны мира в связи с существующими угрозами совершения террористических актов, которые стали препятствием для реализации многих проектов в Кении.

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Зарубежная хроника
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