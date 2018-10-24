Рейтинг профессий показывает запрос граждан на стабильность — эксперт

Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM Результаты опроса ВЦИОМ о том, какие профессии граждане страны считают самыми престижными, свидетельствуют о том, что граждане считают престижными «вечные» профессии, так выражается запрос на социальную стабильность, сказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева.

По данным опроса ВЦИОМ, 26% граждан считают самой престижной профессию врача. Этот показатель за последние годы вырос в несколько раз. Также на первых местах этого рейтинга профессии учителя (16%) и юриста (14%).

«Результаты этого опроса сообщают не о рынке труда, а о представлениях людей о жизни. Общественное сознание называет самыми престижными профессиями те, которые являются общественно значимыми.

Это означает, что у людей есть потребность в социальной защите, социальной стабильности, означает, что у них нет уверенности в будущем. В этом списке есть самые социально устойчивые профессии и при этом нет профессий новых, скажем, из сферы информационных технологий.

Возможно, это связано с методикой опроса. 1600 человек — это небольшая выборка. Она показывает не тренды, а самые устойчивые стереотипы.

Получается, что профессии называются престижными потому, что они вечные. Есть ориентация на старые устойчивые представления. И это плохо, потому что мир меняется», — отметила Кудрявцева.