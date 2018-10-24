В Белгородской области сняли с рейсов 4 неисправных пассажирских автобуса

Белгород, , 16:48 — REGNUM В Белгородской области за один день профилактического мероприятия «Автобус» автоинспекторы выявили более 50 нарушений в сфере пассажирских перевозок и задержали четыре транспортных средства с техническими неисправностями. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, проверки стартовали 19 октября.

В первый же день операции в отношении водителей автобусов был составлен 51 материал за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения. Пять из них касались нарушения правил перевозки организованных групп детей, десять — нарушения режима труда и отдыха.

Четыре автобуса с техническими неисправностями были задержаны и помещены на специализированную стоянку. Один из них остановили на территории Корочанского района. Там по маршруту Белгород — Алексеевка следовал автобус с неисправной тормозной системой.

В отношении должностных лиц, выпустивших на линию транспортные средства с техническими неисправностями, составлено три административных материала. Возбуждено административное расследование в отношении юридического лица, допустившего нарушение правил перевозки организованных групп детей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 22 октября в городском автобусе №15 скончался 55-летний мужчина. Ему стало плохо во время поездки, и медики не смогли помочь пассажиру. Белгородцы жалуются на давку в общественном транспорте, которая возникает из-за недостатка транспорта. Мэрия после этого инцидента начала служебную проверку качества перевозки пассажиров. В случае, если в работе перевозчика будут найдены нарушения, ответственных пообещали привлечь к ответственности.

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