Палестину обвинили в регулярном нарушении прав человека

Рамалла , , 17:59 — REGNUM Неправительственная организация «Хьюман райтс вотч», занимающаяся расследованием случаев нарушения прав человека, обвинила Палестинскую национальную администрацию в проведении серии несанкционированных арестов и применении пыток против заключенных. Как сообщает 23 октября международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, обвинены были как власти на Западном берегу Иордана, так и в Секторе Газа.

В докладе, опубликованном организацией, прописаны требования, которые предъявили палестинским властям, по прекращению оказания поддержки структурам и ведомствам, причастным к антигуманным действиям. Кроме того, в документе представлена информация о процедуре задержания и условиях содержания заключенных в тюрьмах Палестины.

Палестинская национальная администрация назвала доклад «Хьюман райтс вотч» предвзятым и неточным.