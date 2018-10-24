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Палестину обвинили в регулярном нарушении прав человека

Общество

Неправительственная организация «Хьюман райтс вотч» обвинила Палестинскую национальную администрацию в регулярном нарушении прав человека

Рамалла , 24 октября 2018, 17:59 — REGNUM  Неправительственная организация «Хьюман райтс вотч», занимающаяся расследованием случаев нарушения прав человека, обвинила Палестинскую национальную администрацию в проведении серии несанкционированных арестов и применении пыток против заключенных. Как сообщает 23 октября международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, обвинены были как власти на Западном берегу Иордана, так и в Секторе Газа.

В докладе, опубликованном организацией, прописаны требования, которые предъявили палестинским властям, по прекращению оказания поддержки структурам и ведомствам, причастным к антигуманным действиям. Кроме того, в документе представлена информация о процедуре задержания и условиях содержания заключенных в тюрьмах Палестины.

Палестинская национальная администрация назвала доклад «Хьюман райтс вотч» предвзятым и неточным.

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Зарубежная хроника
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