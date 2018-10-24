Более 20% японских семей с низким доходом не могут позволить себе даже еду

Токио, , 19:26 — REGNUM Некоммерческая организация «Дверь для детей» в Токио опубликовала результаты социологического исследования. Выяснилось, что семьи с низким доходом не способны прокормить себя и своих детей на достаточном уровне.

По сообщению японского информагентства «Джиджи», 1,4% из респондентов ответили, что иногда не могут позволить себе купить нужное количество продуктов из-за нехватки денег, 10,9% сталкивались с такой ситуацией однажды и 22,4% часто не могут позволить себе даже закупку базового продовольствия. Также в ходе опроса была выяснено, что большинство малообеспеченных семей (63,2%) — семьи с одним родителем.