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Управление по социальной политике Дании возобновляет выплату субсидий

Общество

Управление по социальной политике Дании возобновляет выплату субсидий профсоюзам и муниципалитетам

Управление по социальной политике Дании возобновляет выплату субсидий
Kārlis Dambrāns
Евро

Копенгаген, 24 октября 2018, 20:01 — REGNUM  На сайте управления по социальной политике Дании было опубликовано заявление о возобновлении выплат социальных трансферт профсоюзам и муниципалитетам. Выплаты были приостановлены после того, как был раскрыт факт кражи 17 миллионов долларов США бюджетных средств, выделяемых на социальный сектор. Об этом сообщает датское информационное агентство DR.

Управление по социальной политике Дании на своем сайте заявило о возобновлении выплаты субсидий муниципалитетам и профсоюзам. В заявлении управление подчеркивает, что на его адрес уже поступила информация о счетах от 90 адресатов соответствующих социальных трансферт, и управление уже начинает производить первые выплаты по невыплаченным средствам.

Ранее управление предъявило требование о верификации банковской информации получателей субсидий, с тем чтобы предотвратить прецеденты, аналогичные раскрытому мошенничеству.

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Зарубежная хроника
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