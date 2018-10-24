О ситуации с заживо гниющей пермячкой проинформирован глава СКР

Кизел, Пермский край, , 16:13 — REGNUM О ситуации с отказом медиков пермского Кизела помочь заживо гниющей пермячке проинформирован председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил помощник правозащитника Александра Прохорова из Москвы Дмитрий Пыртиков.

По его словам, Александр Прохоров лично связался с Бастрыкиным, и глава СКР заявил о том, что берёт это дело под свой контроль.

«Я понимаю, что в краевой минздрав бесполезно обращаться. Если они соврали, что будут помогать, но никак не помогают… Мы связались уже с Бастрыкиным», — сказал Пыртиков.

Отметим, официальной информации от следственных органов по ситуации в Кизеле пока нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у одной из жительниц города на ногах открылась трофическая язва. Фактически она гниёт заживо. При этом медики отказываются ей помочь. Прибывшие 24 октября на место сотрудники скорой помощи не стали её госпитализировать, заявив, что она доживёт до понедельника.

При этом у 70-летней женщины держится температура под 40. Очевидцы описывают её состояние как полуживая. По общежитию, где она арендует комнату, распространилось зловоние. Своего жилья у женщины нет — дом разрушился несколько лет назад, а посёлок, где она жила, теперь отсутствует.

В ситуацию вмешались правозащитники депутат Госдумы («Справедливая Россия») Дмитрий Ионин. В краевом минздраве со своей стороны заявляют, что проводят проверку по факту отказа медиков помочь женщине.

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