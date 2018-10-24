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Международный Красный Крест планирует начать деятельность в Северной Корее

Общество

Организация считает, что тысячам северокорейцев необходима гуманитарная помощь

Международный Красный Крест планирует начать деятельность в Северной Корее
Toby Bradbury
Красный крест

Пхеньян, 24 октября 2018, 17:34 — REGNUM  Международный комитет Красного Креста (МККК) планирует в скором будущем развернуть свою деятельность на территории КНДР на фоне улучшения межкорейских отношений. Основную работу будет вести отделение, расположенное в Республике Корея.

Как сообщает южнокорейское новостное агентство KBS, одним из первых шагов станет создание донорского банка крови. Также МККК готов оказать помощь в здравоохранении, снабжении питьевой водой, улучшению жилищных условий и встрече разделённых семей.

Международный комитет Красного Креста в ХХ веке неоднократно выступал посредником в дипломатических переговорах между КНДР и Южной Кореей. Гуманитарная деятельность в КНДР не запрещена санкциями Совета Безопасности ООН, поэтому препятствий на пути реализации планов МККК нет.

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Зарубежная хроника
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