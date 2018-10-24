Индонезийский Красный Крест получил пожертвование в размере $724 тыс

Джакарта, , 16:01 — REGNUM Индонезийский Красный Крест получил пожертвование для пострадавших в результате землетрясения в Центральном Сулавеси от двух иностранных компаний из Южной Кореи и Тайваня на общую сумму 11,5 млрд рупий или 724 тыс. долларов США, сообщает Antaranews.

«Компания Sae-A из Южной Кореи предоставила около 1,5 млрд рупий, а вторая компания OEM из Тайваня, крупнейшая в мире обувная фирма, пожертвовала 10 млрд рупий», — заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла.

Благодаря дополнительным пожертвованиям от двух азиатских компаний общая сумма, полученная Индонезийским Красным Крестом на ликвидацию и реконструкцию последствий стихийных бедствий, составила 54 млрд рупий или 3,5 млн долларов США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, больше 100 детей числятся пропавшими без вести в результате стихийного бедствия в Центральном Сулавеси.

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