На Украине каждые четыре дня нападают на журналистов — эксперт

Киев, , 15:41 — REGNUM Подавляющее большинство нападений на журналистов остаётся безнаказанным, заявил председатель национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко 22 октября во время тематического семинара, сообщило издание «Вести».

"Собственно, можно говорить, что каждые 4 дня применяется сила в отношении журналистов. Нападения разного характера: от кровавых избиений до отнимания диктофона. К сожалению, физическое насилие применяется и к женщинам. К примеру, в сентябре было зафиксировано 6 случаев применения силы в отношении женщин-журналистов, и 1 — в отношении мужчины-журналиста. Правда, в течение года статистика свидетельствует: в основном нападают на мужчин», — рассказал Томиленко.

Он подчеркнул, что вопиющее отношение к журналистам на Украине фиксируют и международные организации, к примеру, Freedom House.

Томиленко также озвучил статистику, которую собирал НСЖУ:

«С начала года зафиксировано 64 случая нападений на журналистов. В десяти из них НСЖУ обвиняет сотрудников силовых структур. 92% уголовных производств, которые полиция начинает расследовать, не доходят до суда. Но если суд таки происходит, то наказание чрезвычайно ничтожное. Мизерный штраф за нападение на журналистов размером 20−50 долларов не может остановить насилие», — подытожил он.

Напомним, 9 октября, депутаты Верховной рады Украины, представляющие страну в ПАСЕ, обступили журналиста Ольгу Скабееву и начали петь гимн, скандировать речёвки и выбрасывать руку в нацистском приветствии. Позже народный депутат Борислав Береза с криком «Смерть врагу!» вырвал у неё из рук микрофон и разбил об пол.

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