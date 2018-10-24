Французские власти представили свою версию «доставки мигрантов» в Италию

Рим, , 15:36 — REGNUM Сотрудники жандармерии привезли на территорию Италию тех граждан, которые не имели права въезда во Францию и пересекли границу из-за неспособности итальянской полиции ограничить им доступ, заявили представители французской префектуры Верхние Альпы, передает информагентство Ansa в среду, 24 октября.

Ранее итальянские СМИ разместили видеоролик, на котором сотрудники жандармерии на автомобиле ведомства привозят группу выходцев из Африки на итальянскую территорию, высаживают их и возвращаются во Францию.

По данным МВД Италии, этот случай не был разовым: есть два документально подтвержденных факта, а по свидетельствам жителей городков на границе с Францией, такая «доставка мигрантов» осуществляется регулярно с августа 2018 года. Глава МВД Маттео Сальвини заявил, что намерен посетить приграничные города, чтобы разобраться в ситуации. Также он ждет объяснений от своего французского коллеги.

Итальянские наблюдатели сомневаются в достоверности предложенной версии: неясно, что мешало французской стороне представить эту версию еще неделю назад, если всё объясняется так просто.

Ранее сообщения о «доставке мигрантов», вызвавшие серьезный скандал в Италии, объяснялись Францией иначе: в первом случае, когда стало известно о высадке мигрантов из машины жандармерии посреди леса, одна из предложенных версий заключалась в том, что сотрудники «сбились с дороги».

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