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В Москве до 2035 года за пределами МКАД построят 33 станции метро

Общество

В настоящее время начинается строительство третьей пересадочной ветки до Троицка

В Москве до 2035 года за пределами МКАД построят 33 станции метро
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Метро

Москва, 24 октября 2018, 15:34 — REGNUM  До 2035 года за пределами МКАД в Москве планируется построить 33 станции метро, сообщается 24 октября на сайте столичного правительства.

По словам руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, до 2025 года планируется построить 18 станций и 38 км линий, а к 2035 году — 72 км и 33 станции.

В настоящее время начинается строительство третьей пересадочной ветки до Троицка.

Напомним, ранее сообщалось, что всего в Москве до конца 2023 года построят 58 станций метро, из них 21 появится за пределами МКАД.

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