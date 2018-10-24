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В Приморье принят закон о льготах «детям войны»

Общество

«Кожемяко и в Амурской области, и на Сахалине всегда поддерживал эту социальную категорию»

В Приморье принят закон о льготах «детям войны»
Дети войны

Москва, 24 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Законодательное собрание Приморского края приняло 24 октября во втором и третьем чтении закон о «детях войны». Как сообщила пресс-службе регионального парламента, автором инициативы является временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко.

Под категорию «детей войны» подпадают граждане, родившиеся на территории СССР с 1930 по 1945 годы. Законопроект предусматривает льготы в размере 50% на оплату коммунальных платежей, погашает 100% взносов на капитальный ремонт.

«Кожемяко и в Амурской области, и на Сахалине всегда поддерживал эту социальную категорию. [«Детей войны»] осталось не так много», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

По его словам, то, что инициировал врио губернатора «гораздо лучше в финансовом плане и более правильно», чем инициативы представителей КПРФ:

«Во многом он усилил и своим законом сделал гораздо лучше, чем предлагали коммунисты, потому что у него есть реальные рычаги и реальное влияние на формирование бюджета».

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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