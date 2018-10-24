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Ростовские синоптики предупреждают о надвигающейся буре

Общество

В течение двух суток в Ростовской области будут лить дожди

Ростовские синоптики предупреждают о надвигающейся буре
Джованни Фаттори. Буря

Ростов-на-Дону, 24 октября 2018, 15:31 — REGNUM  Жителей Ростовской области предупредили о надвигающейся буре. Согласно штормовому предупреждению, которое объявило управление МЧС России по региону 24 октября, Дон накроет обложной дождь. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Синоптики проинформировали, что в течение двух суток в Ростовской области будут идти сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и усилением ветра до 23 метров в секунду.

Напомним, в начале недели метеорологи предупредили жителей Донского региона о том, что циклон задержится в Ростовской области на неделю. Осадки уже вмешались в работу автомобильного и общественного транспорта. Так, в дождь в часы пик транспортные артерии Ростова-на-Дону сковывают многокилометровые пробки.

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