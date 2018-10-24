Москвичка, прыгнувшая в реку с двумя детьми, направлена на лечение — СКР

Москва, , 15:30 — REGNUM Москвичка, прыгнувшая с двумя малолетними детьми с причала в парке культуры и отдыха «Фили», решением суда направлена на принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По версии следствия, 11 декабря 2017 года женщина прыгнула вместе с двумя детьми (трех‑ и шестилетнего возраста) с причала в реку Москва.

«Спасти детей и их мать удалось только благодаря проходившему мимо мужчине, прыгнувшему незамедлительно в ледяную воду и вытащившему на берег всех троих», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что суд признал 30-летнюю женщину виновной в покушении на убийство двух малолетних, заведомо находящихся в беспомощном состоянии. Приняв во внимание то, что женщина страдает психическим расстройством, суд освободил мать от уголовной ответственности и постановил направить ее на принудительное лечение.