Пострадавшие в Риме граждане Украины едут домой — представитель МИДа

Рим, , 15:28 — REGNUM Четверо украинских фанатов ЦСКА, пострадавших при аварии эскалатора в метро Рима, возвращаются домой, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 24 октября издание «Украинская правда».

По словам чиновника, один потерпевший уже покинул Италию и находится в Варшаве. Трое других дожидаются в аэропорту итальянской столицы рейс «Рим — Киев».

Напомним, 23 октября эскалатор в римском метро внезапно начал двигаться с большой скоростью. В результате травмы получили 24 болельщика из России. Семеро из них находятся в тяжёлом состоянии, один лишился ноги.

В МВД Италии заявили, якобы российские болельщики прыгали на эскалаторе, чем вызвали его поломку.

Читайте также: Глава МВД Италии обвинил в ЧП в римском метро фанатов из России