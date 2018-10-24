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Пострадавшие в Риме граждане Украины едут домой — представитель МИДа

Общество

Один из них находится в Польше

Рим, 24 октября 2018, 15:28 — REGNUM  Четверо украинских фанатов ЦСКА, пострадавших при аварии эскалатора в метро Рима, возвращаются домой, заявил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщило 24 октября издание «Украинская правда».

По словам чиновника, один потерпевший уже покинул Италию и находится в Варшаве. Трое других дожидаются в аэропорту итальянской столицы рейс «Рим — Киев».

Напомним, 23 октября эскалатор в римском метро внезапно начал двигаться с большой скоростью. В результате травмы получили 24 болельщика из России. Семеро из них находятся в тяжёлом состоянии, один лишился ноги.

В МВД Италии заявили, якобы российские болельщики прыгали на эскалаторе, чем вызвали его поломку.

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ЧП в метрополитене
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