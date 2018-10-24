В Липецке возбуждено дело об избиении двухлетнего ребёнка

Липецк, , 15:22 — REGNUM В Липецкой области региональным управлением МВД возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» было возбуждено по результатам проверки. Мать ребёнка сообщила в полицию о синяках на теле ребёнка. По её словам, телесные повреждения её сыну причинили в детском саду.

По данным МВД, в показаниях свидетелей и подозреваемых есть противоречия. Чтобы разрешить их, запланировано психофизиологическое исследование на полиграфе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, доследственную проверку по этому факту также организовало СУ СК РФ по Липецкой области.

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