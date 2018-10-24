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В 2019 году в Ярославской области начнут строительство школ, яслей и ФОКа

Общество

Деньги заложены в проект бюджета

В 2019 году в Ярославской области начнут строительство школ, яслей и ФОКа
Микрорайон «Сокол» в Ярославле

Ярославль, 24 октября 2018, 15:16 — REGNUM  24 октября на заседании правительства Ярославской области озвучены основные параметры бюджета на 2019 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ожидается, что доходы и расходы бюджета составят 65,3 млрд рублей. Это больше, чем первоначальный проект бюджета на 2018 год (59 млрд), но меньше, чем бюджет текущего года в последней редакции (68 млрд). Впрочем, в течение года параметры бюджета, как правило, корректируются в сторону увеличения.

Бюджет развития составит 3,3 млрд рублей, что на 0,5 млрд больше, чем в текущем году. В основном бюджет развития будет направлен на строительство социальных учреждений.

Предполагается направить средства на строительство хирургического корпуса областной онкологической больницы, на строительство зданий школ — в Ярославле и Рыбинске, строительство зданий дошкольных образовательных учреждений для детей от 2 месяцев до 3 лет в Ярославле, Ярославском районе и Рыбинске, физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Ростове, развитие Тутаевского промышленного парка «Мастер». Предполагается строительство дома культуры в селе Рождествено Некрасовского района. Также планируется завершить 2 детских сада — в Пошехонском и Ярославском муниципальном районах», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Илья Баланин.

В Рыбинске будет начато строительство школы на улице Тракторной, а в Ярославле — в микрорайоне «Сокол».

Одним из главных направлений бюджета, по словам Баланина, будет уменьшение государственного долга региона и уход от дефицита бюджета. В ближайшее время проект бюджета будет внесен в областную думу.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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