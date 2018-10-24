День спецназа в Петербурге отметили в парке в честь «бойцов горячих точек»

Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге представители ветеранских и патриотических организаций, властей и городской общественности приняли участие митинге в честь отмечаемого 24 октября Дня подразделений специального назначения.

Митинг состоялся в парке Воинов-Интернационалистов, разбитом в память о всех тех, кто по приказу Родины отправлялся в горячие точки и выполнял опасные задания в годы после Великой Отечественной войны.

На акцию пришли ветераны и действующие военнослужащие спецназа, воспитанники Юнармии, кадеты и школьники, жители Петербурга.

Выступая на митинге, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов поздравил всех, кто имеет отношение к советскому и российскому спецназу, и напомнил, что в этом году исполнилось 100 лет со дня создания в Советской России частей особого назначения (ЧОН).

«С тех пор структура подразделений специального назначения, их количественный состав и задачи неоднократно менялись. Но неизменным оставалось одно: бойцов всегда отличали высочайшая выучка и истинный патриотизм, командный дух и взаимовыручка. В огне войн и локальных конфликтов ковалось легендарное спецназовское братство», — сказал Говорунов.

Участники акции почтили память погибших бойцов спецподразделений минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику «Бойцам спецназа России — защитникам Отечества».

Напомним, что авторский коллектив создателей этого мемориала был отмечен премией правительства РФ в области культуры за 2014 год и премией ФСБ России за 2013 год.

После окончания торжественной части в парке состоялись показательные выступления бойцов спецназа, была развернута выставка оружия, используемого бойцами спецподразделений, а также работала полевая кухня, угощавшая всех гостей праздника. Также, в парке Интернационалистов прошли спортивные состязания и концерт.

Добавим, что пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по случаю Дня подразделений специального назначения через СМИ поздравила «всех, кто несет службу в этих подразделениях, или проходил ее в прошлые годы».

День подразделений специального назначения — профессиональный праздник военнослужащих всех подразделений специального назначения, независимо от ведомственной принадлежности. Он был установлен 31 мая 2006 года указом Владимира Путина.

Дата 24 октября выбрана в связи с тем, что в этот день в 1950 году маршал Александр Василевский подписал секретную директиву о создание в СССР подразделений специального назначения для действий в глубоком тылу вероятного противника.

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