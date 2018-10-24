Украина начала транслировать пропаганду в сторону Донецка

Киев, , 15:01 — REGNUM Украинская военная радиостанция «Армия FM» и телеканал «UA|TV» начали вещание из города Горняк в направлении Донецка, сообщил член национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский 24 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Чиновник рассказал, что помимо «Армия FM», на Донецк вещают радиостанции «UA: Украинское радио» и «Краина ФМ».

В ближайшей перспективе украинская сторона планирует запустить вещание ещё восьми телеканалов.

«В данный момент вещание осуществляется с новой 190-метровой мачты, которая была смонтирована в Горняке компанией «Телесети Украины». Это уже четвёртая мачта, которая была построена за последние три года с целью развития украинского телерадиовещания в Донецкой, Луганской и Херсонской областях», — отметил Сергей Костинский.

Напомним, в средине июля 2018 года украинские «активисты» признали, что сигнал украинских радиостанций в Крыму мало кто слышит, поскольку его заглушает российское радио.

Читайте также: Украинскую пропаганду в Крыму заглушают российские радиостанции