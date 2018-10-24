Первые работы поступили на суд жюри конкурса «СМИ против коррупции»

Калуга, , 14:51 — REGNUM В жюри Всероссийского конкурса телевизионных фильмов и программ «СМИ против коррупции», который с 13 по 15 ноября 2018 года пройдёт в Калуге, поступили первые 20 творческих работ. Авторы работ — журналисты из Брянска, Иркутска, Адыгеи, Тамбова и других городов страны. Как сообщил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора филиала ФГУП «ВГТРК» Государственная телерадиокомпания «Калуга» Леонид Иванов, цель творческого смотра — привлечение внимания журналистского сообщества и общественности к проблеме коррупции, выявление проблем правового просвещения граждан России.

Для участия в конкурсе приглашены федеральные и региональные телекомпании, информационные агентства, интернет-ресурсы, а также независимые авторы и авторские коллективы, производящие телевизионные фильмы, программы, сюжеты, соответствующие тематике телефорума. Всего предусмотрено 10 номинаций.

На главную награду традиционно претендуют свыше 100 работ журналистов центральных и региональных каналов. Так, в 2017 году члены жюри телефорума отсмотрели около 120 конкурсных работ, представленных 45 федеральными и региональными телерадиокомпаниями. Лучшими были названы репортажи и программы журналистов Ярославля, Самары, Вятки, Мордовии, Новосибирска. Лауреатами конкурса в различных номинациях стали телевизионщики Ростова-на-Дону, Тамбова, Иванова, Махачкалы, Тулы, Курска.

В 2018 году церемония награждения победителей и лауреатов конкурса пройдёт 14 ноября в Калуге. Заявки и конкурсные работы принимаются до 8 ноября.

Напомним, творческий конкурс «СМИ против коррупции» проводится с 2009 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Уже в четвертый раз его организатором выступает Государственная телерадиокомпания «Калуга».