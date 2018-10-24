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В Волгодонске прошла учебная эвакуация общежития Ростовской АЭС

Общество

Условное задымление было обнаружено в комнате на третьем этаже

В Волгодонске прошла учебная эвакуация общежития Ростовской АЭС
Цитата из х/ф «Дурак». Реж. Юрий Быков. 2014. Россия
Эвакуация общежития

Волгодонск, Ростовская область, 24 октября 2018, 14:50 — REGNUM  Добровольцы молодежного крыла Ростовского регионального отделения РОССОЮЗСПАСа и студенты-спасатели пожарно-спасательного отряда «Донской» филиала Донского государственного технического университета в Волгодонске приняли участие в пожарно-тактических учениях, в ходе которых была проведена эвакуация общежития Ростовской АЭС. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба вуза.

По легенде учений, задымление одной из комнат было обнаружено на третьем этаже общежития гостиничного типа Ростовской атомной станции. Сигнал об эвакуации был подан дежурным здания и передан в дежурно-диспетчерскую службу города. Жильцы, находившиеся в помещении, организованно эвакуировались на улицу.

«Студенты-спасатели совместно с сотрудниками экстренных служб рассказали жильцам общежития о правилах пожарной безопасности в помещении и первичных средствах пожаротушения», — говорится в сообщении.

Также добровольцы напомнили основы оказания первой помощи пострадавшим, в том числе метод проведения сердечно-легочной реанимации. После практического занятия инспектор минприроды Ростовской области напомнил о правилах пожарной безопасности во время отдыха на природе.

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Противопожарная безопасность
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