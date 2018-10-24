Минобороны Казахстана провело проверку десантно-штурмовых войск

Астана, , 14:59 — REGNUM Министерство обороны Казахстана провело внезапную проверку боеготовности и боеспособности органов управления соединений и воинских частей десантно-штурмовых войск, сообщили 24 октября в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В ходе проверки были оценены индивидуальная подготовка военнослужащих по основным предметам обучения, слаженность подразделений в ходе выполнения учебных задач. Военнослужащие продемонстрировали огневую, тактическую, физическую, специальную и строевую подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября военнослужащие подразделения специального назначения «Буркiт» Вооруженных сил Казахстана заняли первое место в одном из конкурсов международных соревнований по снайперской стрельбе «Острый клинок — 2018», который проходит в Китае.

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