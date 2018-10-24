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Проездные билеты не принимают к оплате в общественном транспорте Самары

Общество

Кондукторы не принимают к оплате безлимитные, школьные и студенческие проездные

Самара, 24 октября 2018, 14:45 — REGNUM  В Самаре произошёл массовый сбой в программном обеспечении системы карт оплаты проезда в общественном транспорте, передает интернет-портал «Общественное телевидение России».

Кондукторы не принимают к оплате безлимитные, школьные и студенческие проездные, требуют оплатить проезд наличными, сообщили журналистам горожане. В итоге, большинство пассажиров проехали бесплатно.

В самарской администрации уточнили: социальные карты к оплате принимаются, а сбой в программе транспортных карт специалисты попытаются устранить в ближайшее время.

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Автотранспортные перевозки
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