Правительство Украины рассказало о повышении тарифов после подорожания газа

Киев, , 14:47 — REGNUM Тарифы на горячую воду и отопление на Украине повысятся примерно на 16%, заявил министр социальной политики страны Андрей Рева, сообщило 24 октября информационное агентство УНН.

«Учитывая то, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду — это стоимость газа, по предварительным подсчетам, по моим подсчетам, это должно быть 16%», — рассказал чиновник.

Министр отметил, что по новым тарифам украинские потребители начнут платить не раньше декабря.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до конца текущего отопительного сезона цена на газ подниматься не будет.

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Отметим, что по данным экспертов, местные власти некоторых областей и отдельных городов Украины необоснованно завышают цены на теплоснабжение до 70%.

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