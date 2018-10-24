В «криминальных» дворах Астаны установят видеокамеры

Астана, , 14:44 — REGNUM Во дворах Астаны с высоким уровнем преступности установят 262 камеры видеонаблюдения, сообщает 24 октября агентство «Казинформ» со ссылкой на представителя генеральной прокуратуры Руслана Алькенева.

По его словам, большинство «проблемных» дворов расположены на привокзальных улицах. Камеры будут передавать изображение в ситуационный центр акимата (администрации) для дальнейшей передачи в полицию.

Жильцам дворов предлагается заключить договор с охранными фирмами. В настоящее время видеонаблюдение с камер в общественных местах в Астане интегрируется в единый центр.

Как сообщало ИА REGNUM, в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате планируется установить камеры видеонаблюдения, которые позволят повысить безопасность на территории парка.

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