«Нагло ржали и говорили — никто не поможет»: скандал в Прикамье

Кизел, Пермский край, , 14:33 — REGNUM В Кизеле Пермского края скорая помощь отказалась госпитализировать страдающую трофической язвой пожилую женщину. Медики были циничны и жестоки, сообщил корреспонденту ИА REGNUM помощник московского правозащитника Александра Прохорова Дмитрий Пыртиков.

«Мы сейчас находимся в этом доме. Реально весь дом пахнет трупом. Она (пенсионерка) полуживая. Приезжали врачи, но, вы не поверите, пять минут постояли и сказали: до понедельника еще жить будет. И уехали…», — сказал Пыртиков и добавил, что отказ в госпитализации врачи объяснили отсутствием мест в больнице.

Помощник правозащитника признался, что от поведения медиков испытал шок, когда медработники говорили, что проблемы нет, притом что бабушка полуживая, и у неё температура под 40 градусов.

«Мы были в шоке, когда врачи нагло ржали и говорили, мол, в СМИ никто не поможет. Вот так…», — сказал Дмитрий Пыртиков.

Он также сообщил что правозащитник Александр Прохоров, который также приехал из Москвы, связался после инцидента с главой СКР Александром Бастрыкиным. Тот заявил, что берёт дело под свой контроль.

«Я понимаю, что в краевой минздрав бесполезно обращаться. Если они соврали, что будут помогать, но никак не помогают… Мы связались уже с Бастрыкиным», — отметил помощник правозащитника.

Пресс-секретарь минздрава Пермского края Анастасия Хорошавцева в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что ведомство проводит проверку по факту ранее распространённой информации о жительнице Кизела, страдающей гниющими ранами на ногах.

«Идёт проверка. Результатов пока нет. Проверяют специалисты минздрава. Я не знаю, как внутри всё организовано. К вечеру буду понимать, что сделано», — сказала она.

Тем временем Дмитрий Пыртиков считает, что в Кизеле возможно повторение ситуации, когда пожилая женщина не дождалась помощи врачей:

«Вот недавно была история с 92-летней женщиной с опухолью на лице, которая умерла, и ее же обвинили, что сама виновата. Тут, похоже, может повториться та же история».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у 70-летней жительницы Кизела из-за заболевания началось осложнение — на ногах открылась трофическая язва. Пенсионерка снимает комнату в общежитии, на аренду которой уходит 4 тыс. рублей — половина ее пенсии. На платных врачей и медикаменты денег не остаётся. По общежитию распространяется зловоние. Но женщине некуда деться. Ее родной дом развалился, а поселка Шахты, где она проживала, уже нет.

Пенсионерка нуждается как в медицинской помощи, так и помощи администрации, которая могла бы выделить жилье. Но все упирается в бюрократизм.

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