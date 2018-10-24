Льготникам Ленобласти выделят до 3000 рублей на ресивер для цифрового ТВ

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 14:31 — REGNUM Жители Ленинградской области, относящиеся к ряду льготных категорий населения, получат от властей субсидии на приобретение приставок (ресиверов) для приёма цифрового телевидения. Такое постановление областного правительства подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как сообщили 24 октября в областной пресс-службе, сумма компенсации будет определяться фактически понесенными расходами на покупку необходимого оборудования, но не превысит 3000 рублей.

Право на единовременную денежную компенсацию получат ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, семьи, получающие ежемесячное пособие на детей.

Оформлением выплаты по заявлению граждан будут заниматься центры социальной защиты населения по месту жительства. Необходимо будет представить документы, в том числе подтверждающие расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала. Компенсации будут перечисляться на счет обратившегося жителя региона.

Как сообщало ИА REGNUM, период аналогового вещания федеральных телеканалов на территории России продлен до середины января 2019 года. Ранее предполагалось завершить его 1 января 2019 года.

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