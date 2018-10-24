Уровень заболеваемости корью на Украине вырос более чем на 10%

Киев, , 14:29 — REGNUM За минувшую неделю корью на Украине заразился 781 человек — 217 взрослых и 564 ребёнка, сообщили 23 октября на официальном сайте Центра общественного здоровья министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве отметили, что больше всего болезни подвержены дети в возрасте от пяти до девяти лет. Они составляют треть от всех заболевших детей. Также родителям напомнили, что не привитые дети не смогут посещать детские сады и школы.

Всего с начала 2018 года корью на Украине заболели 33 937 человек — 13 398 взрослых и 20 539 детей. Больше всего пострадала от эпидемии Западная Украина — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.

Напомним Роспотребнадзор предупредил об эпидемии кори всех граждан России, планирующих посетить Украину.

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