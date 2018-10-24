В Ярославле родители довольны питанием в садах и школах — опрос

Ярославль, , 14:20 — REGNUM 70% родителей удовлетворены питанием своих детей в детских садах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в МАУ «ИРСИ».

Летом 2018 года специалисты муниципального автономного учреждения «Институт развития стратегических инициатив» провели исследование, посвященное изучению удовлетворенности ярославцев питанием детей в школах и дошкольных учреждениях.

После того как большинство школ и детских садов города в 2017 году перешли на обслуживание в ЗАО «Социальное питание», родители стали жаловаться на вкус и качество еды.

Но результаты опроса, которое проводило муниципальное учреждение, показали, что 70% родителей довольны питанием своих детей в детских садах. Едой в школах довольны еще больше — 77% родителей.

Чаще всего родители — 90 и 82% опрошенных — интересуются меню в детских садах и школах соответственно. Кто будет поставщиком, интересно лишь 15% родителей детсадовцев и только 8% родителей школьников.

Мнение самих детей, как сообщает «ИРСИ», относительно питания в образовательных учреждениях, которые они посещают, совпадает с общей оценкой родителей. Среди дошкольников питанием довольны 66% детей и 81% среди школьников.

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