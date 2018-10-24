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В Астане создадут центр поддержки гражданских инициатив

Общество

Администрация Астаны реализует 66 социально значимых проектов совместно с 30-ю НПО

Астана, 24 октября 2018, 14:17 — REGNUM  В рамках развития гражданского общества в Астане будет создан центр поддержки гражданских инициатив, заявил аким (мэр) Астаны Бахыт Султанов на VIII Гражданском городском форуме, сообщает 24 октября агентство «Казинформ».

Глава города отметил, что организация будет работать в формате коворкинг центра и будет доступна для всех неправительственных организаций (НПО).

Султанов добавил, что в настоящее время акимат (администрация) Астаны совместно с 30-ю НПО реализует 66 социально значимых проектов на сумму 463 млн тенге ($1,27 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября министр общественного развития Казахстана Дархан Калетаев заявил, что в республике зарегистрировано около 14 тыс. НПО. Однако только 5 тыс. подают налоговую отчетность. Многие организации не проявляют никакой активности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане назвали основную проблему развития НПО

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