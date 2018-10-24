Зачем водоканалу Карачаево-Черкесии два гелендвагена за 39 млн рублей

Черкесск, , 14:07 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выявлена попытка приобретения водоканалом республики двух автомобилей на общую сумму около 39 млн рублей. Машины моделей Mercedes-Benz: AMG G63 стоимостью 20,4 млн рублей и S63 AMG 4MATIC, стоимость которого должна была составить 17,9 млн рублей, были объявлены в госзакупки на услугу лизинга. Об этом ИА REGNUM сообщили активисты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки», которые подготовили «Индекс расточительности» за 2018 год.

«Среди требований к одному из автомобилей: панорамная крыша, сиденья повышенной комфортности спереди, интеллектуальная система освещения с кристаллами Swarovski, кованые диски AMG, пакет AMG карбон экстерьер», — говорится в сообщении на сайте ОНФ.

Как уточнили в организации, госзакупка двух гелендвагенов, которую объявило АО «Водоканал» Карачаево-Черкесской Республики, заняла сразу два первых места в рейтинге «Индекс расточительности» в России.

По словамкоординатора проекта ОНФ «За честные закупки», депутата Госдумы Антона Гетта, роскошь, которую себе позволяет руководство предприятий, «оборачивается ростом тарифов для обычных граждан».

В сообщении ОНФ не уточняется, последуют ли какие-то меры по отношению к руководству водоканала за такие госзакупки по итогам проверки «фронтовиков».