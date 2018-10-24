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Спецслужба ФРГ: в Хемнице готовятся новые акты насилия против мигрантов

Общество

Ответственность за мобилизацию возлагают на организацию Pro Chemnitz

Хемниц, Германия, 24 октября 2018, 14:08 — REGNUM  Правые активисты Хемница готовят новую мобилизацию против некоренного населения этого немецкого города. Об этом заявило ведомство по защите конституции в Саксонии, пишет издание Die Welt 24 октября.

По мнению секретной службы, ответственность за активность против мигрантов лежит на руководителе общественно-политической организации Pro Chemnitz Мартине Кольмане. Как сообщила пресс-служба ведомства, после недавних событий в Хемнице правые экстремисты почувствовали себя способными совершать противоправные действия «против людей с миграционным фоном или тех, кого они таковыми считают».

Как сообщало ИА REGNUM, этой осенью в Саксонии были арестованы несколько активистов, которых подозревают в создании террористической группы и подготовке актов насилия ко Дню германского единства (3 октября).

Напомним, Хемниц (бывший Карл-Маркс-Штадт) попал на первые полосы немецких и европейских газет в конце августа 2018 года, когда в городе начались массовые несанкционированные выступления против миграционной политики Германии. Поводом для выступлений стало убийство местного жителя мигрантами с Ближнего Востока.

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