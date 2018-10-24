Энергоснабжающие компании Казахстана незаконно взыскали $80 млн

Астана, , 13:58 — REGNUM За счет незаконного завышения тарифов на электроэнергию энергопередающие и снабжающие предприятия Казахстана извлекли доход на сумму 29 млрд тенге ($80 млн), сообщили 24 октября в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

Завышенные тарифы позволили компаниям взыскать с жителей Астаны 2,6 млрд тенге ($7,1 млн). При формировании тарифов компании указывали, что будут приобретать электроэнергию по одной цене, а фактически покупали её в два раза дешевле.

В прокуратуре отметили, что пяти миллионам потребителей компенсировано около 13 млрд тенге ($35,7 млн). Тарифы на электроэнергию и тепло снижены в 14 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 по сентябрь 2018 года стоимость электроэнергии в Казахстане выросла на 7,3% для потребителей первого уровня, использующих электрические плиты.

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