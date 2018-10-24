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Штраф начальника патрульной полиции Киева оплатит ведомство

Общество

Сумма штрафа эквивалентна 35 тыс. российских рублей

Киев, 24 октября 2018, 14:15 — REGNUM  Патрульная полиция Украины оплатит штраф за нарушение правил дорожного движения, выписанный главе ведомства Юрию Зозуле, сообщил общественный деятель Святослав Литинский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Литинский доказал в суде факт нарушения правила дорожного движения, когда полицейские катали детей на переднем сидении патрульной машины в феврале 2018 года.

Напомним, в конце июля 2018 года стало известно, что сотрудники патрульной полиции Львовской области разбили 47 из 92 служебных автомобилей.

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