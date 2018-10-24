Жители Украины благосклонно относятся к «внешней помощи» — опрос

Киев, , 13:48 — REGNUM Чуть менее трети граждан Украины считает, что Евросоюзу следует оказывать давление на власти для проведения реформ в стране, заявил заместитель директора центра «Новая Европа» Сергей Солодкий, сообщило 24 октября информационное агентство «УНН».

Согласно опросу, проведённому фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии (КМИС), такое решение поддерживает 28% граждан. Ещё 16,5% считают, что Евросоюзу не следует помогать Украине деньгами, поскольку их разворовывают местные чиновники.

«Украинцы благосклонно относятся к внешней помощи… Если в целом смотреть на картинку по Украине, к такой помощи относятся в целом благоприятно», — подытожил Солодкий.

Напомним, ранее стало известно, что 35,6% граждан Украины считают невозможным возвращение Крыма в состав их страны.

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