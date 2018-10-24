Была ли плесень в супе? — на Урале проверяют скандальный детский сад

Челябинск, , 13:18 — REGNUM Скандалом вокруг детского сада №472 в Челябинске занялась прокуратура. Такое поручение своим подчинённым дал главный прокурор региона Виталий Лопин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Поводом для реагирования стали публикации в СМИ. При наличии каких-либо нарушений представители прокуратуры обещают принять меры.

Скандал разразился в начале недели. Уволенные сотрудницы заявили о том, что однажды в супе увидели плесень, затем — бумагу, а детям выдали зелёные бананы и урезали порции еды.

Руководство учреждения связало этот скандал с конфликтностью одной из сотрудниц. А 23 октября детсад посетили общественники и представители комитета по делам образования в Челябинске и городского Контрольно-ревизионного управления. Нарушений они не нашли.

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