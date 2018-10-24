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Два миллиона граждан Италии уехали за рубеж за последние 12 лет

Общество

Постоянно проживают за границей около 8,5% граждан страны

Рим, 24 октября 2018, 13:18 — REGNUM  За последние 12 лет число граждан Италии, живущих за рубежом, увеличилось на 64% или на два миллиона человек, сообщает в среду, 24 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные официальной статистики.

К началу 2006 года число граждан, сообщивших государству о своем постоянном проживании за границей, составляло около 3,1 миллиона человек, в начале 2018 года — 5,1 миллиона человек.

Постоянно проживают за границей около 8,5% граждан страны — население Италии составляет в настоящее время около 60,5 миллиона человек.

Жить за границу все чаще уезжают граждане среднего и старшего возраста, в некоторых случаях это связано с воссоединением со своими детьми и внуками, живущими за рубежом, отмечают статистики.

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Экономика Италии
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