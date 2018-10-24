На Украину прибыли семь «американских» локомотивов

Ильичевск, Украина, , 13:16 — REGNUM В порт Ильичёвск (переименован в Черноморск) прибыла новая партия локомотивов компании «General Electric», сообщил 24 октября ресурс «Магистраль».

"Сегодняшнее утро началось с разгрузки тепловозов с судна. Они, как и восемь предыдущих, следуют на Крюковский вагоностроительный завод для окончательной комплектации», — сказано в сообщении.

Всего на Украину прибыли пятнадцать тепловозов известной американской компании.

«По контракту первая партия тепловозов TE33A… состоит из 30 единиц. Компания поставила в целом уже 15, остальные, как и предусматривает контракт, поступят в первом квартале 2019 года», — заявил и. о. главы правления компании «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Он также отметил, что тепловозы будут курсировать в южных областях Украины.

Напомним, в марте 2018 года Украина купила 30 тепловозов от компании «General Electric» на общую сумму $140,4 млн.

Отметим, что украинские СМИ подчёркивают американское происхождение локомотивов, в то время как они производятся по американской лицензии на казахстанском заводе «Локомотив Курастыру Зауыты»

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