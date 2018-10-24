Создатели «Ведьмака» неудачно пошутили про трансгендеров

Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Сервис цифровой дистрибуции компьютерных игр и фильмов GOG (дочерняя компания CD Projekt, авторов игры «Ведьмак») использовал в своей шутке хэштег #Won'tBeErased (#НеБудутСтёрты) в защиту трансгендеров. Запись возмутила пользователей соцсети, и теперь они призывают бойкотировать магазин.

«Классические игры на ПК #НеБудутСтёрты, пока мы следим за этим. Как вам такое использование хештегов», — говорилось в твите компании.

Неудачную шутку сразу удалили, однако пользователи успели заметить запись и распространили её скриншот. Им не понравился креатив SMM-специалистов GOG, и теперь юзеры намерены бойкотировать сервис.

«Вы серьёзно? Трансгендеры вот-вот потеряют все свои гражданские права, а вы используете наше движение для продажи игр? Я ещё очень нескоро куплю что-либо в вашем магазине», — пишет Reeny Chan Will Fight the Tyrrany.

«GOG — хороший сервис, но его представителям следует удалить свой твиттер-аккаунт», — считает юзер с ником «|.',`. '».

После ряда негативных комментариев представители GOG написали, что опубликовали запись в качестве каламбура и не использовали Twitter «для злонамеренной атаки или как комментарий к продолжающимся социальным спорам».

«GOG должен сосредоточиться только на играх. Мы это признаём и берём ответственность на себя», — заключили в компании.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предложила определять гендер человека по его первичным половым признакам. Принятие такого закона может лишить юридического статуса более 1,5 млн трансгендеров в стране. Чтобы противостоять инициативе администрации, пользователи Twitter запустили флешмоб под хэштегом #Won'tBeErased.

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