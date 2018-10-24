В Госдуме объяснили, почему Саратов останется самым пьющим городом

Москва, , 12:46 — REGNUM В Госдуме объяснили признание Саратова самым пьющим городом России, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«Попадание в подобный рейтинг само собой не ведет ни к чему хорошему. Но ситуация в регионе вполне объяснима. Почему народ чаще всего пьёт? Потому, что ему нечем больше заняться», — считает депутат Госдумы Александр Курдюмов (ЛДПР).

В Саратове более 60 тыс. людей сидят без работы, уровень безработицы один из самых высоких в ПФО, хуже всего дела обстоят в сельских районах, отметил парламентарий в соцсети.

«Ситуация будет только усугубляться, из региона уходят инвесторы и закрываются фирмы. Поэтому выводы напрашиваются сами собой, для того, чтобы народ не пил, ему нужно дать работу. Плюсом к этому здесь нужно развивать массовый спорт, строить спортивные площадки, открывать новые центры. Пока же здесь, как грибы после дождя, появляются новые алкомаркеты», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Саратов возглавил рейтинг российских городов, где проживает больше всего пьющих граждан. Исследование было проведено в октябре маркетинговым агентством Zoom Market.