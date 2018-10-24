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На флешке «керченского стрелка» не было схем взрывных устройств — источник

Общество

Практически все книги по химии и пиротехнике были скачаны из открытых источников

Керчь, Крым, 24 октября 2018, 12:45 — REGNUM  На обнаруженной флешке «керченского стрелка» Владислава Рослякова содержались не схемы и конструкции взрывных устройств, а скачанные в сети книги по химии и пиротехнике. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников», — цитирует слова источника РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на педагогический состав и учащихся Керченского политехнического колледжа произошло 17 октября. По версии следствия, после взрыва самодельного взрывного устройства в столовой преступник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем Росляков покончил с собой.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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